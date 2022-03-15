На территории Назрановского района Ингушетии организован пункт питания для дальнобойщиков

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В связи с закрытием пограничного КПП для проезда в Грузию и Турцию на перевале Верхний Ларс на территории Назрановского района Ингушетии развернуты пункты питания для водителей.

По поручению главы района Мусы Муталиева, как сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, в Яндаре, Гази-Юрте, Барсуках главами администраций этих сельских поселений организовано горячее питание для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Как отметили в администрации района, до тех пор, пока не откроется Транскавказская автомагистраль, дальнобойщикам будет предоставлено горячее питание.

Комментарии 1

Алисхан 15 марта, 2022 - 14:08
Если евреи Израиля и ингуши Ингушетии выставят о щие задачи перед Миром,то мир станет на колени перед Богом!

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