На территории Назрановского района Ингушетии организован пункт питания для дальнобойщиков

По поручению главы района Мусы Муталиева, как сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, в Яндаре, Гази-Юрте, Барсуках главами администраций этих сельских поселений организовано горячее питание для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Как отметили в администрации района, до тех пор, пока не откроется Транскавказская автомагистраль, дальнобойщикам будет предоставлено горячее питание.