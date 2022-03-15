На территории Назрановского района Ингушетии организован пункт питания для дальнобойщиков
В связи с закрытием пограничного КПП для проезда в Грузию и Турцию на перевале Верхний Ларс на территории Назрановского района Ингушетии развернуты пункты питания для водителей.
По поручению главы района Мусы Муталиева, как сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, в Яндаре, Гази-Юрте, Барсуках главами администраций этих сельских поселений организовано горячее питание для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Как отметили в администрации района, до тех пор, пока не откроется Транскавказская автомагистраль, дальнобойщикам будет предоставлено горячее питание.
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