На территории пруда в Назрани появятся зона для игры в баскетбол и скейт-площадка

В текущем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Назрани благоустроит 4 общественные территории: сквер в АО Гамурзиевский, сквер возле СОШ номер 15 в районе «Юбилейный», общественную зону на ул. Московская и прилегающую территорию городского пруда. Сообщается, что начальник отдела архитектуры мэрии представил на утверждение проекты каждой из территорий.

По итогам обсуждения мэр Урусхан Евлоев сделал несколько замечаний, среди которых и обязательное требование исключить беседки из проектов благоустройства. Вместо них будут установлены либо площадки для занятий спортом, либо открытые зоны со скамейками.

Также он поручил особое внимание уделить прилегающей территории пруда — создать зону для игры в баскетбол и скейт-площадку для молодежи.