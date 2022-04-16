На ВДНХ в Москве пройдет выставка к 30-летию Ингушетии

Мероприятие намерены провести в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства. Правительством региона уже подана заявка и получено предварительное согласие со стороны руководства ВДНХ. Намечается событие на период летних каникул, в августе текущего года.

По мнению руководителя Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, юбилейная для региона дата органично сочетается с задачами, поставленными в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного главой государства.

«Подобные выездные культурные мероприятия помогают жителям страны познакомиться с нашей республикой. Ее природные красоты вызывают особое восхищение. Это живописный край с древнейшими памятниками и богатыми духовными традициями. Мы должны больше рассказывать о нашем достоянии, а искусство — это самый действенный способ», — отметил руководитель субъекта.

Подразумевается, что в Москве пройдет выставка, посвященная истории и современности ингушского народа, демонстрирующая этнокультурные особенности и самобытность. Кроме того, будут показаны товары, производимые республиканскими предприятиями, прежде всего пищевой промышленности, трикотажного производства, продукции аграрного сектора, изделия народных промыслов.

В ходе деловой программы запланированы мероприятия, ориентированные на поддержку инвестиционного и делового климата, установление прямых контактов с предприятиями столицы и Московской области и развитие туризма.

Напомним, что к 30-летию возрождения Ингушетии региональным Министерством культуры запланировано осуществить в течение года более 100 культурно-массовых мероприятий, и проходят они в различных городах и сельских поселениях субъекта.

Центральное праздничное мероприятие запланировано провести 4 июня 2022 года на стадионе имени Дьякова в городе Сунжа. Разработкой сценария занимается рабочая группа, в состав которой входят: художественные руководители, режиссеры, сценаристы и творческие работники подведомственных учреждений регионального министерства. На концерте выступят местные коллективы, а также популярные артисты из регионов СКФО.