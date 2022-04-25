Благоустройство

На въездном посту ДПС в городе Сунжа Ингушетии установили новые прожекторы

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По поручению мэра города Сунжа Аслана Умарова на участке въездного поста дорожно- патрульной службы были заменены прожекторы для освещения территории объекта.

Городским властям были представлены прожекторы, функционирующие благодаря слаженным действиям нескольких его компонентов, в том числе оптики, источника электропитания, драйверов и теплоотводящих устройств. Они имеют мощность 200 Вт и световой поток 18 000 Лм.

В администрации Сунжи напомнили, муниципальными властями была проведена работа по налаживанию освещения на центральных улицах города: Калиматова, Висаитова, Бембулата Богатырева, Хашагульгова, а также дороги, ведущей к аэропорту от ФАД «Кавказ».

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