На въездном посту ДПС в городе Сунжа Ингушетии установили новые прожекторы
По поручению мэра города Сунжа Аслана Умарова на участке въездного поста дорожно- патрульной службы были заменены прожекторы для освещения территории объекта.
Городским властям были представлены прожекторы, функционирующие благодаря слаженным действиям нескольких его компонентов, в том числе оптики, источника электропитания, драйверов и теплоотводящих устройств. Они имеют мощность 200 Вт и световой поток 18 000 Лм.
В администрации Сунжи напомнили, муниципальными властями была проведена работа по налаживанию освещения на центральных улицах города: Калиматова, Висаитова, Бембулата Богатырева, Хашагульгова, а также дороги, ведущей к аэропорту от ФАД «Кавказ».