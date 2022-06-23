На водоснабжение двух отдаленных сел Ингушетии выделено 20 млн рублей
В Ингушетии начаты работы по восстановлению водоснабжения в оползневой зоне Малгобекского района. Средства на эти цели в размере 20 млн рублей выделены ООО «Центргеко Холдинг» после договоренности на встрече Главы республики Махмуд-Али Калиматова с гендиректором компании Николаем Ершовым и исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть» Умаром Балаевым в феврале текущего года.
По поручению руководителя субъекта, правительством региона в адрес руководства «ЦГК Холдинг» было направлено письмо об оказании финансовой помощи для прокладки водопровода протяженностью 3 тыс. 230 метров от резервуарной площадки населенного пункта Южное до сельского поселения Вознесеновское.
В двух селах проживает 200 семей, около 700 человек. Несмотря на реализацию федеральной целевой программы по переселению жителей оползневой зоны, некоторые семьи не пожелали покидать дома с подворьями и хозяйством и продолжают здесь жить, несмотря на отсутствие водоснабжения.
После общения с жителями сельских поселений Южное и Вознесеновское Глава Ингушетии пообещал им решить проблему с водой.
По информации «РН «Ингушнефть», в настоящее время проводятся соответствующие закупочные процедуры для проведения работ по бурению новых скважин и укладки трубопроводов.
Напомним, в город Малгобек питьевая вода поставляется из Кизлярского водозабора, расположенного на территории Северной Осетии. В летний сезон, когда проблема с водоснабжением обостряется, вода дополнительно закупается у «ИнгушВодоканала» и поставляется населению и предприятиям города.
Для увеличения подачи воды «Малгобек-Водоканал» провел работы по восстановлению и запуску двух скважин на первом водоподъеме Кизляра, установив новые двигатели и насосы.
Кроме того, сотрудники предприятия проводят необходимые ремонтные работы по ликвидации порывов на водопроводных сетях, выезжая на место аварии по первому сигналу, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.