На водоснабжение двух отдаленных сел Ингушетии выделено 20 млн рублей

По поручению руководителя субъекта, правительством региона в адрес руководства «ЦГК Холдинг» было направлено письмо об оказании финансовой помощи для прокладки водопровода протяженностью 3 тыс. 230 метров от резервуарной площадки населенного пункта Южное до сельского поселения Вознесеновское.

В двух селах проживает 200 семей, около 700 человек. Несмотря на реализацию федеральной целевой программы по переселению жителей оползневой зоны, некоторые семьи не пожелали покидать дома с подворьями и хозяйством и продолжают здесь жить, несмотря на отсутствие водоснабжения.

После общения с жителями сельских поселений Южное и Вознесеновское Глава Ингушетии пообещал им решить проблему с водой.

По информации «РН «Ингушнефть», в настоящее время проводятся соответствующие закупочные процедуры для проведения работ по бурению новых скважин и укладки трубопроводов.

Напомним, в город Малгобек питьевая вода поставляется из Кизлярского водозабора, расположенного на территории Северной Осетии. В летний сезон, когда проблема с водоснабжением обостряется, вода дополнительно закупается у «ИнгушВодоканала» и поставляется населению и предприятиям города.

Для увеличения подачи воды «Малгобек-Водоканал» провел работы по восстановлению и запуску двух скважин на первом водоподъеме Кизляра, установив новые двигатели и насосы.

Кроме того, сотрудники предприятия проводят необходимые ремонтные работы по ликвидации порывов на водопроводных сетях, выезжая на место аварии по первому сигналу, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.