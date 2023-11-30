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На выставке-форуме «Россия» Минкультуры Ингушетии представит мастер-классы по народному исполнительству

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В рамках Международной выставки-форума «Россия» 8 декабря Министерство культуры Ингушетии представит ряд мастер-классов, посетители которых не только познакомятся с народной культурой ингушей, но и сами попробуют свои силы в творчестве, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам собеседника, основными исполнителями программы мероприятия станут артисты государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».

Так, москвичи и гости столицы смогут посетить мастер-классы по игре на национальных инструментах, которые проведут артист оркестра ансамбля Хава Бокова (гармоника) и артист балета Исмаил Картоев (доуль). Организаторы надеются, что старинные ингушские мелодии и ритмы не оставят никого равнодушными.

Также у гостей мероприятия будет возможность побывать на мастер-классе по ингушским танцам, которые проведут артисты балета Джабраил Богатырев и Танзила Томова. Они научат всех желающих основным позициям рук и ног, правильной постановке корпуса и головы, движениям ингушского танца.

Мастер-класс «Акапельное пение» проведет актриса, мастер сцены Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии Зара Аушева. Она расскажет о возникновении, развитии и сохранении национальных песен, а также научит исполнять народную песню «1адода хий» («Песня о любви»).

Мастер-классы пройдут в зоне культурных проектов ВДНХ, павильон № 75, с 13:00 до 14:30 мск.

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