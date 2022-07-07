На завершение строительства школ и детсадов Ингушетии выделено более 3 млрд рублей

«В связи с секвестром и превышением сметной стоимости над доведенными лимитами, которые имели место быть в 2020 году, у республики образовался дефицит денежных средств. На их покрытие региону согласовали 1 млрд 571 млн рублей. И еще 1 млрд 792 млн рублей республике выделили на компенсацию за удорожание стоимости строительных материалов. Это была общая для многих регионов ситуация, но нам пошли навстречу. Учитывая, что бюджет региона дотационный и находится под санкциями Минфина России, который ввел бюджетное принуждение, завершить строительство этих объектов своими силами для нас не представлялось возможным», — цитирует руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Ранее, для решения сложившейся проблемы Калиматовым было направлено обращение Президенту России с просьбой о выделении республике финансовых средств из резервного фонда правительства страны. После чего были даны поручения вице-премьеру Александру Новаку и министру просвещения Сергею Кравцову о рассмотрении и поддержке данного вопроса.

По словам Главы региона, в успешном выходе из сложившейся ситуации большую роль сыграли участие и поддержка Александра Новака.

Он также отметил, что заместитель председателя правительства России много работал с регионом и стоял на позиции, что к дотационной республике нельзя применять общие для всех субъектов стандарты финансирования строительных объектов.

До конца 2022 года в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 29 дошкольных и общеобразовательных объектов — 21 школа и 8 детских садов. Всего в работе в 2022 году находятся 27 школ и восемь ДОУ. С подрядными организациями проводится работа по ликвидации отставания от графика производства работ. В настоящее время все возводимые объекты обеспечены финансированием.

Напомним, в 2022 году в Ингушетии в рамках национального проекта «Образование» предусмотрено финансирование строительства в регионе 27 школ на общую сумму 5 млрд 232 млн рублей, из которых 5 млрд 169 млн. рублей это средства федерального бюджета.

В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году в Ингушетии предусмотрено финансирование 8 объектов (переходящие с 2021 года), на общую сумму 206 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 203, 9 млн рублей. Все детские сады будут сданы в эксплуатацию до конца 2022 года, в том числе 5 из них готовы к досрочной сдаче, после предоставления недостающих средств.