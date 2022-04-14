«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли», — сказал Путин.

Он отметил, что «важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли».

«Повторю: отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций — это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны, важная для сохранения и наращивания объемов внешней торговли, налаживания устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, которые верны своему слову и дорожат деловой репутацией, понимают последствия своих решений», — подчеркнул глава государства.

По его словам, российские энергетические компании — ответственные участники мирового рынка. Они зарекомендовали себя не одним десятилетием работы, строгим выполнением своих обязательств.

«Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными — и в первую очередь для самих инициаторов такой политики», — считает Путин.

Президент заметил, что так называемые партнеры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует.

«Несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан», — отметил глава государства.

Напомним, Президент России 31 марта текущего года подписал указ о переводе расчетов за природный газ с «недружественными» странами на рубли.