Начальник Госавтоинспекции Ингушетии призвал жителей региона соблюдать ПДД в праздник Ид аль-Фитр

«Подходит к концу священный для всех мусульман месяц Рамадан. Для каждой семьи и каждого жителя нашей республики наступит время приятных хлопот. Следуя традициям, жители Ингушетии будут поздравлять своих родственников и знакомых, желать им мира и благословления Аллаха», — цитирует пресс-служба ведомства Пасечного.

По его словам, из практики предыдущих лет все знают, что в дни празднования окончания священного месяца Рамадан значительное увеличение числа участников дорожного движения повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Я обращаюсь ко всем жителям нашей республики с просьбой не нарушать требования ПДД, не допускать к управлению транспортными средствами детей, вести себя благоразумно и проявлять терпимость и уважение к другим участникам дорожного движения. Особо хочется предостеречь водителей от употребления спиртных напитков», — отметил руководитель ведомства.

Пасечный поздравим жителей республики с окончанием Священного месяца Рамадан, пожелал мира и добра.

Отмечается, что в праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции будут принимать все меры, предусмотренные законом в отношении нарушителей, правил дорожного движения.