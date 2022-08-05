Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии издала сборник стихов Зины Богатыревой

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В издательском центре Национальной библиотеки Ингушетии в рамках проекта «Библиотека поэзии» вышел сборник стихов Зины Богатыревой «Во тьме потерянных надежд», сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам собеседника, это новое имя в литературных кругах Ингушетии и новый поэтический мир для ценителей поэзии.

Автор пишет о потаенных переживаниях души, которая не может найти в этом мире пути, ведущего к светлому безмятежному счастью. И эти минорные ноты звучат красивой музыкой с каждой страницы этого сборника.

«Стихи, собранные из «сорняков и роз», понравятся многим нашим читателям, неравнодушным к поэтическому слогу. Читая эти строки — веришь и сопереживаешь этим чувствам, погружаешься в размышления о жизни, о превратностях судьбы, о человеческих взаимоотношениях», — рассказал собеседник.

Библиотекари приглашают читателей ознакомиться с новым поэтическим сборником, чтобы очутиться в мире очаровательной женской поэзии.

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