Национальная библиотека Ингушетии издала сборник стихов Зины Богатыревой

По словам собеседника, это новое имя в литературных кругах Ингушетии и новый поэтический мир для ценителей поэзии.

Автор пишет о потаенных переживаниях души, которая не может найти в этом мире пути, ведущего к светлому безмятежному счастью. И эти минорные ноты звучат красивой музыкой с каждой страницы этого сборника.

«Стихи, собранные из «сорняков и роз», понравятся многим нашим читателям, неравнодушным к поэтическому слогу. Читая эти строки — веришь и сопереживаешь этим чувствам, погружаешься в размышления о жизни, о превратностях судьбы, о человеческих взаимоотношениях», — рассказал собеседник.

Библиотекари приглашают читателей ознакомиться с новым поэтическим сборником, чтобы очутиться в мире очаровательной женской поэзии.