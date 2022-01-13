Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получала в дар книгу Азы Евлоевой «Ингушские пословицы» на родном языке

0

Фонды Национальной библиотеки Ингушетии пополнились новым научным изданием НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева «ГIалгIай кицаш» («Ингушские пословицы»), переданным в дар его автором, ученым-филологом, литератором и педагогом Азой Евлоевой.

Как сообщили в пресс-службе главной библиотеки республики, книга выпущена в свет издательством «КЕП» в Назрани в 2021 году и представляет собой исследование одного из древнейших жанров устного народного творчества — пословиц.

«Исследуя ингушские пословицы, автор дает им характеристику, отмечая уникальную поэтику и глубокое смысловое содержание этих жемчужин народной мудрости. В пословицах отражен жизненный опыт многих поколений, национальное своеобразие, особенности характера и мышления народа», — отметил собеседник.

По его словам, через знакомство с пословицами мы имеем возможность почувствовать связь со своими предками, воспользоваться их мудрыми наставлениями, меткими замечаниями, лучше узнаем свой язык, оттачиваем речь и расширяем кругозор.

Исследуя роль и значение этого жанра народного творчества в жизни народа, автор раскрывает ряд вопросов: связь других жанров фольклора с жанром пословиц и поговорок, употребление пословиц в литературных произведениях и др.

С новой книгой можно ознакомиться в национально-краеведческом отделе Национальной библиотеки Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днем российской печати
Асфальтированная дорога, водопровод и освещение появились в новых микрорайонах ингушской столицы
В рамках нацпроекта в Ингушетии до конца 2022 года отремонтируют 11 участков автомобильных дорог
Глава Ингушетии поздравил работников СМИ с Днем российской печати
На двух улицах Малгобека Ингушетии проведены работы по прокладке канализационной линии
В Ингушетии приняли меры по обеспечению готовности к распространению нового штамма Covid-19 «Омикрон»
Полпред Юрий Чайка в День российской печати пожелал журналистам «благодарной и неравнодушной аудитории»
Премьер-министр Ингушетии поздравил журналистов печатных СМИ республики с профессиональным праздником
В Карабулаке Ингушетии провели первый в текущем году рейд по легализации объектов налогообложения
Ингушский боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против Топурии на UFC 270 из-за коронавируса
Глава Ингушетии поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с распространением «омикрона»

Главное

Яндекс.Метрика

 