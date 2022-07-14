Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книги от врача-маммолога Марины Травиной

Марина Львовна Травина — врач-маммолог, рентгенолог, гинеколог, онколог, специалист УЗИ-диагностики, автор и ведущая медицинских программ, заведующая отделением маммологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России.

Среди подаренных книг, которые помогут читателям выявить признаки заболевания и, возможно, спасут жизнь, монография «Детская и подростковая маммология», практическое пособие о здоровье подростков «Взросление девочки», «Грудное вскармливание: инструкция для молодых мам», «Молочная железа для пациента и врача. Азбука дилетанта».

«Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин и самый излечимый вид рака. Его можно вылечить в 98% случаев, если обнаружить на ранней стадии. Многолетние исследования в США, Канаде, Швеции и Великобритании показали, что профилактический скрининг снижает смертность от рака молочной железы в среднем на 20%», — отметила автор изданий.