Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новую книгу Веры Мир «Напролом»

Сборник «Напролом», в который вошли повести, рассказы, поэтические произведения, выпущен в свет московским издательством «У Никитских ворот» в 2021 году. Книга, открывающаяся эпиграфом «Напролом, вопреки, словно горный ручей...», как девиз жизни и напутствие, заряжает оптимизмом, добрыми эмоциями.

«Следует отметить, что это не первый дар Веры Мир нашей библиотеке, ранее нами были получены ее книги «Апельсиновый суп», «Притяжение добра» и «Неслучайные случайности», — рассказал собеседник.

По его словам, творчество автора можно отнести к новому направлению в литературе, находящемуся на стыке художественной литературы, психологии и философии. Книги, написанные с позитивным настроем к жизни, тепло и откровенно, легким для прочтения языком, адресованы практически для всех возрастных групп читателей.