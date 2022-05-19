Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новую книгу Веры Мир «Напролом»

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Писательница Вера Мир передала в дар Национальной библиотеке Ингушетии свою новую книгу «Напролом» с автографом и теплым дружественным письмом-пожеланием в адрес коллектива библиотеки, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сборник «Напролом», в который вошли повести, рассказы, поэтические произведения, выпущен в свет московским издательством «У Никитских ворот» в 2021 году. Книга, открывающаяся эпиграфом «Напролом, вопреки, словно горный ручей...», как девиз жизни и напутствие, заряжает оптимизмом, добрыми эмоциями.

«Следует отметить, что это не первый дар Веры Мир нашей библиотеке, ранее нами были получены ее книги «Апельсиновый суп», «Притяжение добра» и «Неслучайные случайности», — рассказал собеседник.

По его словам, творчество автора можно отнести к новому направлению в литературе, находящемуся на стыке художественной литературы, психологии и философии. Книги, написанные с позитивным настроем к жизни, тепло и откровенно, легким для прочтения языком, адресованы практически для всех возрастных групп читателей.

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