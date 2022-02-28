Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новый сборник стихов ингушского писателя Аббаса Матиева

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступило новое дарственное издание — поэтический сборник известного ингушского писателя Аббаса Матиева «Сатем», выпущенный издательством «Кеп» в Назрани в текущем году, сообщила пресс-служба учреждения.

«В переводе с ингушского языка название сборника означает «Покой», и это слово как нельзя лучше характеризует спокойный, уравновешенный нрав самого автора, одухотворенность, доброту, душевную гармонию, которыми наполнена его поэзия», — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник библиотеки.

По его словам, в сборник «Сатем» вошли стихотворения, относящиеся к духовно-религиозной, патриотической и гражданственной лирике. В сборнике много стихотворных посвящений, в которых выражено отношение автора к тому или иному человеку, а также переводы стихов А. Матиева с ингушского языка на русский, выполненные разными авторами.

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