Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новый сборник стихов ингушского писателя Аббаса Матиева

«В переводе с ингушского языка название сборника означает «Покой», и это слово как нельзя лучше характеризует спокойный, уравновешенный нрав самого автора, одухотворенность, доброту, душевную гармонию, которыми наполнена его поэзия», — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник библиотеки.

По его словам, в сборник «Сатем» вошли стихотворения, относящиеся к духовно-религиозной, патриотической и гражданственной лирике. В сборнике много стихотворных посвящений, в которых выражено отношение автора к тому или иному человеку, а также переводы стихов А. Матиева с ингушского языка на русский, выполненные разными авторами.