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Национальная библиотека Ингушетии приглашает на акцию «Библионочь-2022»

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В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева 28 мая пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2022», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Тема акции, проходящей в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, «Про традиции». Национальная библиотека представит свою специальную программу, посвященную национальным традициям ингушского народа.

«В Национальной библиотеке традиционно «Библионочь» проходит всегда очень интересно и незабываемо, оставляя яркие эмоции и впечатления. В этом году работники постараются, чтобы акция была интересной и запоминающейся для всех ее участников», — отметили в министерстве.

Акция «Библионочь» проходит в России ежегодно, начиная с 2012 года. Помимо библиотек, в ней участвуют книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране. Организаторы акции «Библионочь» — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».

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