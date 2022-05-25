Национальная библиотека Ингушетии приглашает на открытие Общероссийского дня библиотек

Библиотекари представят лучшие подготовленные и реализуемые к этой важнейшей дате проекты — традиционные и сетевые. Все эти проекты направлены на улучшение качества жизни, образования и интеллектуального досуга наших жителей.

Также пройдет презентация творческих проектов национальных авторов в зоне свободного микрофона, а также поощрение сотрудников библиотек.

Напоминаем, что в этот день во всех библиотеках республики пройдут мероприятия в рамках дня открытых дверей.