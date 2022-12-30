Национальный фонд развития Ингушетии выделил средства для приобретения подарков детям мобилизованных

Первый зампред правительства республики Магомед Евлоев проконтролировал процесс передачи подарков.

«По поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова из Национального фонда развития Ингушетии переведены средства на приобретение новогодних подарков детям наших земляков, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отдают долг своей республике и стране. Главой Ингушетии было принято решение в преддверии Нового года сделать подарки этим детям и порадовать их, поскольку им сейчас особенно необходимы забота и внимание», — сказал вице-премьер.

Это акция не первая, из национального фонда развития также были выделены деньги на покупку сладких новогодних подарков, которые были переданы в министерство образования и науки региона для распределения по школам, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Подарки будут переданы Назрановскому полку войск национальной гвардии, а также нашим бойцам спецподразделения ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Республике Ингушетия. С первых дней Глава региона поставил задачу перед правительством и органами местного самоуправления, оказывать всю необходимую помощь семьям мобилизованных», — добавил Магомед Евлоев.

Ранее в центре культурного развития города Магаса состоялось новогоднее мероприятие, куда были приглашены, в том числе дети участников специальной военной операции. На праздничном вечере концертная часть была представлена выступлениями воспитанников центра, а также коллектива центра театра, кино и креативных индустрий. Вниманию зрителей были представлены яркие музыкальные номера: живое фортепианное исполнение новогодних мелодий, зажигательные выступления юных гитаристов, хореографические композиции кружков кавказских и современных танцев, театральные постановки и многое другое.

Напомним, в начале ноября Глава Ингушетии ввел меры социальной поддержки для семей мобилизованных. Они включают в себя возможность зачисления детей без очереди в детсады, приоритетное право при поступлении в колледжи для абитуриентов, получение рассрочки оплаты обучения. Кроме того, мобилизованных и членов их семей освободят на год от уплаты транспортного налога, налогов на имущество и землю по месту проживания. Родители мобилизованных смогут бесплатно получать прописанные им медикаменты, безработным членам семьи помогут в поиске подходящей работы, оформлении полагающихся социальных выплат. Также им будет оказано содействие в получении квоты на лечение в других регионах страны.

Узнать о всех действующих мерах социальной поддержки для семей мобилизованных, можно на официальном сайте Минтруда Ингушетии, на главной странице которого создан специальный раздел. Он содержит сведения о предоставляемых мерах по линии министерства, кроме того, создан чат-бот в Telegram, в котором жители могут проконсультироваться по вопросам, касающимся порядка и условий предоставления мер поддержки мобилизованным и их семьям.