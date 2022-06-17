Театр

Национальный театр Ингушетии приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина 18 июня во Дворце культуры г. Назрани покажет спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле», сообщила пресс-служба творческого коллектива.

«Специально для тех, кто пропустил премьеру спектакля «Лекарь поневоле», которая состоялась 4 июня текущего года, а также для тех, кто хочет повторить полученные впечатления, сообщаем: постановку можно будет увидеть во Дворце культуры Назрани 18 июня», — сказано в релизе.

«Лекарь поневоле» — одна из самых известных пьес Жан-Батиста Мольера, отличающаяся абсурдностью ситуации и искрометным юмором.

Спектакль на ингушский язык перевел народный артист Республики Ингушетия Руслан Зангиев.
Начало — в 17:00.

Заказать билеты можно по тел. 8 8734 22-40-56. Чтобы приобрести билет в рамках программы «Пушкинская карта», переходите по ссылке http://ingdramteatr. ru/afisha/.

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