Национальный театр Ингушетии приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»
Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина 18 июня во Дворце культуры г. Назрани покажет спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле», сообщила пресс-служба творческого коллектива.
«Специально для тех, кто пропустил премьеру спектакля «Лекарь поневоле», которая состоялась 4 июня текущего года, а также для тех, кто хочет повторить полученные впечатления, сообщаем: постановку можно будет увидеть во Дворце культуры Назрани 18 июня», — сказано в релизе.
«Лекарь поневоле» — одна из самых известных пьес Жан-Батиста Мольера, отличающаяся абсурдностью ситуации и искрометным юмором.
Спектакль на ингушский язык перевел народный артист Республики Ингушетия Руслан Зангиев.
Начало — в 17:00.
Заказать билеты можно по тел. 8 8734 22-40-56. Чтобы приобрести билет в рамках программы «Пушкинская карта», переходите по ссылке http://ingdramteatr. ru/afisha/.