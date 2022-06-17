Национальный театр Ингушетии приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»

«Специально для тех, кто пропустил премьеру спектакля «Лекарь поневоле», которая состоялась 4 июня текущего года, а также для тех, кто хочет повторить полученные впечатления, сообщаем: постановку можно будет увидеть во Дворце культуры Назрани 18 июня», — сказано в релизе.

«Лекарь поневоле» — одна из самых известных пьес Жан-Батиста Мольера, отличающаяся абсурдностью ситуации и искрометным юмором.

Спектакль на ингушский язык перевел народный артист Республики Ингушетия Руслан Зангиев.

Начало — в 17:00.

Заказать билеты можно по тел. 8 8734 22-40-56. Чтобы приобрести билет в рамках программы «Пушкинская карта», переходите по ссылке http://ingdramteatr. ru/afisha/.