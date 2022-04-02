Нападение на полицейского в ходе массовой драки в Ингушетии расследуют в рамках уголовного дела

«По данным следствия, 30 марта примерно в 14 часов группа лиц из числа жителей республики в Магасе путем нанесения ударов по различным частям тела, применили насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей по обеспечению общественного порядка», — сказал собеседник издания.

По его данным, в ходе расследования инцидента задержан один из подозреваемых в совершении преступления. Ему вменяют ч.1 ст.318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствие добивается ареста мужчины через суд.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по задержанию других лиц, причастных к нападению на стража правопорядка.

Ранее информированный источник газеты «Ингушетия» сообщал, что в полицию поступил информация от мужчины, о том, что в Магасе на ул. Мальсагова у многоквартирного дома происходит массовая драка. Сразу на место инцидента выехал экипаж автопатруля. Увидев, правоохранителей, несколько участников конфликта начали высказывать свое недовольство их присутствием, и в ходе словесной перепалки один из них без каких — либо объяснений набросился на сержанта полиции.

По его данным, нападавший нанес стражу правопорядка несколько ударов, ему пришлось стрелять в воздух из табельного оружия. После этого нарушители скрылись с места происшествия.

Правоохранитель с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, лица, туловища, ушиб левого коленного сустава обратился в республиканскую больниц в Назрани. После оказания медицинской помощи ему назначили амбулаторное лечение.

Массовая драка между представителями двух тейпов произошла на бытовой почве. Сейчас силовики устанавливают участников потасовки и нападавшего на сержанта полиции.