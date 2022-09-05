Криминал

Напавший на пограничников житель Ингушетии отделался штрафом

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Жителю Ингушетии назначили штраф в 40 тыс. рублей за нападения на сотрудников погрануправления ФСБ России по региону. Суд смягчил наказание с учетом наличия на его иждивении 5 несовершеннолетних детей и признания им своей вины, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Судом установлено, что мужчина 6 марта 2022 года в состоянии алкогольного опьянения в местности Бишт Джейрахского района республики на законное требование сотрудника погрануправления ФСБ России предъявить документы, удостоверяющие его личность, нанес ему один удар рукой в шею. После этого злоумышленник был доставлен в административное здание отделения погрануправления ФСБ России, где он вновь нанес один удар ногой в область колена другого сотрудника управления», — говорится в сообщении.

Приговором Джейрахского районного суда республики ему с учетом наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей, признания своей вины, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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