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Народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения Республики Ингушетия продлили до 2 марта

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Народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения Республики Ингушетия продлено до 2 марта включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, это сделано в связи с тем, что народное голосование вызвало большой интерес среди жителей республики к выбору эмблемы празднования этого знаменательного события.

«Ранее выставленные эскизы эмблем, не прошедшие порог 10% голосов, снимаются с голосования. А также по многочисленным просьбам выставляем на ваш суд дополнительную работу народного художника Ингушетии Батыра Картоева. Каждый может выбрать понравившийся вариант из представленного списка образцов», — рассказал газете «Ингушетия» представитель Минкультуры.

Проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте Министерства культуры Республики Ингушетия, перейдя по ссылке.

«Просим каждого жителя региона принять участие в данном голосовании. Для нас важен каждый ваш голос!» — добавил собеседник.

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