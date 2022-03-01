Народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения Республики Ингушетия продлили до 2 марта

По словам собеседника, это сделано в связи с тем, что народное голосование вызвало большой интерес среди жителей республики к выбору эмблемы празднования этого знаменательного события.

«Ранее выставленные эскизы эмблем, не прошедшие порог 10% голосов, снимаются с голосования. А также по многочисленным просьбам выставляем на ваш суд дополнительную работу народного художника Ингушетии Батыра Картоева. Каждый может выбрать понравившийся вариант из представленного списка образцов», — рассказал газете «Ингушетия» представитель Минкультуры.

Проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте Министерства культуры Республики Ингушетия, перейдя по ссылке .

«Просим каждого жителя региона принять участие в данном голосовании. Для нас важен каждый ваш голос!» — добавил собеседник.