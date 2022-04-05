Население Назрановского района Ингушетии приглашают на диспансеризацию

Как сообщили газете «Ингушетия» в медицинском учреждении, самые распространённые выявленные диагнозы — сердечно-сосудистые, бронхолёгочные заболевания и сахарный диабет.

Поэтому диспансеризацию проходить нужно, даже если нет явных симптомов заболевания.

В НРБ существует возможность бесплатно проверить своё здоровье с помощью самой современной техники. По словам ингушских медиков, 40% пациентов из числа взрослого населения имеет как минимум одно хроническое заболевание. Напомним, впервые в России диспансеризация стартовала в 2013 году.