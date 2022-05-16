Научный центр «Идея» организует в Ингушетии летнюю нейробиологическую школу
Центр перспективных междисциплинарных исследований «Идея» совместно с институтом перспективных исследований мозга МГУ проведут в Ингушетии с 17 по 24 июля научную школу по экспериментальной и теоретической нейробиологии. Прием заявок открыт до 5 июня 2022 года, сообщает пресс-служба центра.
«Открыт прием заявок на участие в научной школе по экспериментальной и теоретической нейробиологии «Сложные нейронные сети и когнитивно специализированные нейроны». В качестве лекторов выступят известные ведущие ученые-нейробиологи. Прием заявок открыт до 5 июня 2022 года. Результаты отбора будут объявлены на сайте научного центра «Идея» 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении.
Предполагается участие порядка 40 слушателей. Во время обучения молодые исследователи, аспиранты и магистранты прослушают цикл лекций, а также примут участие в семинарах и неформальных обсуждениях ключевых проблем исследований мозга.
Летняя научная школа пройдет на территории заповедной зоны курорта Армхи.