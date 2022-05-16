Образование

Научный центр «Идея» организует в Ингушетии летнюю нейробиологическую школу

0

Центр перспективных междисциплинарных исследований «Идея» совместно с институтом перспективных исследований мозга МГУ проведут в Ингушетии с 17 по 24 июля научную школу по экспериментальной и теоретической нейробиологии. Прием заявок открыт до 5 июня 2022 года, сообщает пресс-служба центра.

«Открыт прием заявок на участие в научной школе по экспериментальной и теоретической нейробиологии «Сложные нейронные сети и когнитивно специализированные нейроны». В качестве лекторов выступят известные ведущие ученые-нейробиологи. Прием заявок открыт до 5 июня 2022 года. Результаты отбора будут объявлены на сайте научного центра «Идея» 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Предполагается участие порядка 40 слушателей. Во время обучения молодые исследователи, аспиранты и магистранты прослушают цикл лекций, а также примут участие в семинарах и неформальных обсуждениях ключевых проблем исследований мозга.

Летняя научная школа пройдет на территории заповедной зоны курорта Армхи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Экс-министр образования Ингушетии подозревается в хищении 37 млн рублей
Юные музыканты провели праздничный концерт к 30-летию Ингушетии
Флешмоб «Фото с флагом Ингушетии» проходит в регионе в рамках празднования 30-летия республики
Ингушский театр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»
Глава Ингушетии Калиматов дал старт закладке «Сада памяти» в Магасе на аллее Победы
Выпускники девятых классов Ингушетии сдали итоговое собеседование в последний резервный срок
На самой современной подстанции в Ингушетии для школьников провели урок электробезопасности
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на акцию «Библионочь-2022»
В Ингушетии стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»
Новосибирец выманил у жителя Ингушетии 12 тыс. рублей за несуществующие автозапчасти
Уроженец поселка Майский Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 