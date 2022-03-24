Назрань без пыли

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По инициативе главы администрации Назрани Урусхана Евлоева в городе начала работу техника для уборки и очистки улиц крупнейшего в мире производителя — немецкой фирмы «Керхер» (Alfred Kärcher SE & Co. KG).

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации города, спецтехника данной фирмы приступит к очистке улиц уже в эти выходные.

«Однако, учитывая загруженность автотранспортом дорог крупнейшего города Ингушетии, работы будут проводиться в ночное время суток, и уже утром назрановцы начнут дышать свежим, чистым воздухом без пыли», — добавил источник.

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