Назрань без пыли

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации города, спецтехника данной фирмы приступит к очистке улиц уже в эти выходные.

«Однако, учитывая загруженность автотранспортом дорог крупнейшего города Ингушетии, работы будут проводиться в ночное время суток, и уже утром назрановцы начнут дышать свежим, чистым воздухом без пыли», — добавил источник.