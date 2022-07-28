Назрановский «Ангушт» сыграл вничью с ростовской «Нахичеванью»

По информации портала ingfootball, встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:1.

Отмечается, что оба гола в матче были забиты во втором тайме. На 70-ой минуте ростовчане вышли вперед благодаря голу Александра Когтиева. Радость хозяев поля длилась недолго — через две минуты Акраман Хаматханов сделал счет равным.

По ходу игры назрановцы могли не раз огорчить ростовчан голом — после ударов Идриса Газдиева и Бекхана Цуроева мяч сотряс перекладину ворот соперника, но вырвать победу «Ангушту» не удалось.

Назрановцы набрали 15 очков и спустились на третье место в турнирной таблице. «Нахичевань» с четырьмя баллами продолжает занимать последнее, девятое место в турнирной таблице. В следующем матче «Ангушт» 3 августа примет на своем поле астраханский «Волгарь-М».