НБ Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное 30-летию республики

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В Национальной библиотеке Ингушетии 2 июня состоится мероприятие, посвященное 30-летию ингушской государственности «Республика Ингушетия: этапы государственности и перспективы развития», сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие проводится НБ совместно с Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. В программе — выступления ученых, писателей, представителей системы образования, презентации лучших проектов, реализованных к 30-летию республики.

Начало — в 11:00. Приглашаются все желающие.

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