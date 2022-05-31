НБ Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное 30-летию республики

Мероприятие проводится НБ совместно с Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. В программе — выступления ученых, писателей, представителей системы образования, презентации лучших проектов, реализованных к 30-летию республики.

Начало — в 11:00. Приглашаются все желающие.