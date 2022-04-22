Несколько школ города Назрани Ингушетии присоединятся к международной акции «Сад памяти»

Учащимися общеобразовательных учреждений будет высажено 500 саженцев ясеня, карликовой яблони, карликовой айвы, черешни, липы и сливы. Минприроды Ингушетии, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, специально выбраны медоносные и плодовые деревья, которые будут цвести весной и плодоносить летом и осенью.⠀

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Отмечается, что привлечение школьников к акции воспитывает в детях не только культуру бережного отношения к природе, поскольку каждый саженец, посаженный в рамках акции «Сад памяти», символизирует погибших в годы Великой Отечественной войны, это развивает в детях патриотичное отношение к истории и подвигу людей, боровшихся за светлое будущее новых поколений.⠀

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Напомним, в 2022 году на территории Ингушетии будет посажено более 55 тысяч деревьев различных медоносных и плодовых пород. ⠀