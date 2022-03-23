Несмотря на санкции, агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии показывает хорошие результаты

Овощи, выращенные на этом предприятии, существенно отличаются вкусовыми качествами от выращенных овощей других регионов, благодаря географическому расположению в экологически чистом районе Северного Кавказа, а также поливу чистой родниковой водой в шестой световой зоне.

Как сообщили газете «Ингушетия» на предприятии, поставки продукции в первую очередь осуществляются в республику, а затем уже в различные торговые сети по всей России. Закупочный материал незначительно подорожал в современных условиях, поэтому и цены немного поднялись, но не сильно. Удалось оптимизировать производственный цикл.

В настоящее время в агрокомплексе кипит работа. Три раза в день — по понедельникам, средам и пятницам — проходит сбор томатов, а в остальное время осуществляются уходовые работы: подкрутка, удаление пасынков, нормировка.

Напомним, нормирование кистей — удаление лишних, заведомо обречённых на недоразвитость плодов. Этот приём помогает растениям оставаться в тонусе, а их плодам быть одноразмерными и красивыми.