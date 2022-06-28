Несовершеннолетний житель Ярославля подозревается в попытке сбыть наркотики в Ингушетии
В отношении 17-летнего жителя города Ярославля возбуждено уголовное дело за намерение сбыть наркотики в Ингушетии, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, днем 23 июня этого года, в помещении служебного кабинета ОМВД России по городу Назрани, при производстве личного досмотра у подозреваемого обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере, которое им планировалось к сбыту в группе с другим лицом по предварительному сговору.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.