Следком

Несовершеннолетний житель Ярославля подозревается в попытке сбыть наркотики в Ингушетии

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В отношении 17-летнего жителя города Ярославля возбуждено уголовное дело за намерение сбыть наркотики в Ингушетии, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, днем 23 июня этого года, в помещении служебного кабинета ОМВД России по городу Назрани, при производстве личного досмотра у подозреваемого обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере, которое им планировалось к сбыту в группе с другим лицом по предварительному сговору.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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