Несовершеннолетняя вымогательница из Ингушетии отделалась предупреждением

«По версии следствия, злоумышленница с апреля по июнь 2021 года, зарегистрировавшись под вымышленным именем в социальной сети, неоднократно вымогала от имени другого лица у незнакомой ей девушки 5 тыс. рублей под угрозой распространения позорящей ее информации, которой в действительности не существовало», — говорится в сообщении.

Приговором Назрановского районного суда республики она признана виновной в инкриминируемом деянии и ей с учетом несовершеннолетнего возраста назначены меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей сроком на 1 год.