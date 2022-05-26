Несовершеннолетняя вымогательница из Ингушетии отделалась предупреждением
В Ингушетии осудили несовершеннолетнюю местную жительницу за вымогательство 5 тыс. рублей у своей подруги. С учетом возраста ей назначено наказание в виде предупреждения и передачи под надзор родителей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, злоумышленница с апреля по июнь 2021 года, зарегистрировавшись под вымышленным именем в социальной сети, неоднократно вымогала от имени другого лица у незнакомой ей девушки 5 тыс. рублей под угрозой распространения позорящей ее информации, которой в действительности не существовало», — говорится в сообщении.
Приговором Назрановского районного суда республики она признана виновной в инкриминируемом деянии и ей с учетом несовершеннолетнего возраста назначены меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей сроком на 1 год.