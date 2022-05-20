Экология

Незаконные рубки в двух лесничествах на площади 140 га выявили в Ингушетии по космоснимкам

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Благодаря дистанционному исследованию лесных территорий Ингушетии удалось выявить более десятка незаконных рубок за три года с ущербом более 44 млн рублей, сообщает Lesprom Network со ссылкой на WWF России.

Отмечается, что в начале текущего года в рамках проекта «Люди — природе», эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) провели мониторинг космоснимков 2018–2021 годов на предмет выявления незаконных рубок и обнаружили более десятка участков с признаками нарушений. Все случаи зафиксированы в границах лесного фонда республики. Общая площадь территории с выборочными и сплошными рубками, на которые в открытом доступе отсутствуют какие-либо документы, обосновывающие эти рубки, составила более 140 га.

WWF России обратился в Минприроды Ингушетии с просьбой проверить данные рубки в Назрановском и Сунженском лесничествах, приложив к обращению копии космоснимков, а также координаты вырубленных участков.

Министерство провело проверки и подтвердило незаконность рубок на большинстве участков, а именно на 12 из них. Кроме того, есть и другие обнаруженные участки с признаками нарушений — проверки по ним еще ведутся. В основном вырубке подверглись бук и граб, однако в протоколах числятся и другие породы. Все материалы переданы в районные МВД для расследования.

На данный момент подтвержденный объем нелегально вырубленной древесины составляет не менее 250 кубометров, а ущерб — 44 млн руб.

Старший координатор лесных проектов WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Елена Черкасова отметила, что такой масштабный мониторинг лесов с использованием космоснимков на Кавказе WWF России проведен впервые.

«Благодаря такой технологии мы смогли исследовать сразу всю территорию Ингушетии и выявить факты крупных нелегальных рубок. Это первый подобный опыт с использованием космоснимков, помогающий выявить нелегальные рубки и получить подтверждение органов управления лесами. Мы благодарим Министерство республики за готовность к взаимодействию и оперативную работу, направленную на выявление нарушений лесного законодательства и сохранение природы Ингушетии. Мы также будем продолжать следить за тем, как придвигаются расследования этих дел», — сказала она.

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