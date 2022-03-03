«Я — патриот своей республики и своей страны! И считаю, что никакие санкции не сломят дух нашего народа! Те страны, что сейчас с восторгом и наперегонки несутся объявлять России санкции, почему-то столько лет молчали, пока США бомбили Ирак, Югославию, Ливию и так далее», — считает депутат Госдумы.

По его словам, это значит, что дело не в правах человека, не в желании заступиться за Украину, а просто в угоду Америке.

США ввели несколько волн санкций против России из-за спецоперации на Украине, которую она проводит с 24 февраля. Великобритания, США и ЕС, а также другие страны ввели санкции против российских элит и членов их семей, финансового и банковского секторов, оборонной и других сфер промышленности. В результате свою деятельность в стране прекратили крупнейшие мировые компании.

Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.