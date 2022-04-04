Новак и Калиматов обсудили способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата

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Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым вопросы оказания региону финансовой помощи в ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности и стабилизации экономики субъекта в связи с внешними ограничениями, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя субъекта.

«В рамках диалога, прошедшего по итогам недавней встречи Президента России Владимира Путина с руководителем субъекта, были обсуждены меры решения проблемы несбалансированности регионального бюджета, оказания финансовой помощи в целях ликвидации оставшейся части просроченной кредиторской задолженности», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, кроме того, обговаривались способы стабилизации экономики Ингушетии в условиях санкций, улучшения инвестиционного климата и поддержки прорывных проектов.

Глава Ингушетии рассказал вице-премьеру об основных показателях развития республики за прошедший и начало текущего года, в том числе детально обсуждалось исполнение программ поддержки ЖКХ и отраслей ТЭК. Было отмечено, что налоговые и неналоговые поступления в регионе за прошедший год выросли на 11,3%.

«Важной задачей остаётся обеспечение стабильного и сбалансированного бюджета, сохранение всех достигнутых темпов развития республики», — заявил Новак.

Вице-премьер и Глава региона также обсудили меры государственной поддержки в знаковых для республики проектах в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности и текстильного производства. Кроме того, было затронуто развитие потенциала солнечной генерации в Ингушетии.

«Экономическая модель развития Ингушетии разработана. Мы планируем идти далее по пути социально-экономического прогресса, используя наши конкурентные преимущества: избыток трудовых ресурсов, туристическую привлекательность, наличие плодородной земли, удачное географическое расположение, транспортную доступность», — отметил Калиматов.

Глава Ингушетии поблагодарил федеральное правительство за поддержку.

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