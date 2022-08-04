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Новая школа на 720 мест в городе Сунжа Ингушетии готова принять учеников

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Новая школа в городе Сунжа Ингушетии готова принять учеников к началу учебного года, об этом сообщили в мэрии муниципального образования.

Школа № 4 на улице Менделеева построена в рамках реализации национального проекта «Образование» и рассчитана на 720 ученических мест. Здание нового учебного заведения построено на смену старого.

Напомним, строительство ГБОУ «СОШ № 4 имени А. М. Калиматова» начато в 2020 г. Общая площадь 4-этажного объекта составляет 13 751 кв. м, а вся территория — 39 381 кв. м. В здании расположился большой актовый зал, столовая, спортзал, а также школа оснащена лифтами для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На территории разместили площадку для волейбола и баскетбола, поле для игры в футбол и беговую дорожку.

«Школа примет учеников уже в начале текущего учебного года и будет носить имя героя России Алихана Калиматова», — подчеркнул мэр Аслан Умаров.

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