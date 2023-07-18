Новое здание филармонии за 1,8 млрд руб. начнут строить в этом году в Ингушетии

«На начальный этап строительных работ планируется направить 157 млн рублей. На сегодняшний день обосновывающие документы для выделения денежных средств направлены в Минкульт России. Всего объект обойдется в 1 млрд 828 млн руб.», - сказал собеседник издания.

По его информации филармония, состоящая из нескольких блоков в 4 и 5 этажей, будет построена в 17 микрорайоне Магаса.

Зрительский комплекс предполагает наличие зрительного зала, фойе, кулуаров, распределительного и кассового вестибюля и комплекса помещений обслуживания зрителей — гардероб, буфеты и др.

Зал будет иметь прямоугольную форму, усеченную к сцене, и один ряд балконов, расположенных по трем сторонам зала. Главный филармонический (концертный) зал займет первый, второй и третий этажи. Малый зал расположится на третьем этаже.

Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, Ингушетия остро нуждается в объектах культуры, театры, библиотеки, кинотеатры.

«Любое общество нуждается в просвещении и с этой задачей хорошо справляются библиотеки и театры. Они также способствуют и сохранению традиций и обычаев, истории народа. Филармония — это первый крупный объект культуры в республике. Но мы еще театр будем строить и национальную библиотеку», — отметил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что созданная в 1993 году Государственная филармония по сей день не имеет собственного здания. До недавнего времени они занимали помещение Амфитеатра, который признали аварийным.

Новое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.