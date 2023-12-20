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Новогодние желания детей из Запорожья исполнят в Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов принял участие во Всероссийской акции «Елка желания», он исполнит мечты шестерых детей из региона и Запорожской области, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Выбрал шесть елочных шаров, где были указаны пожелания детей как из республики, так и из Токмакского района Запорожской области, шефство над которым мы взяли еще летом. Каждый ребенок, независимо от места проживания, должен чувствовать заботу и внимание взрослых», — отметил руководитель субъекта.

Подарки от Главы получат Мариям Пошева, Магомед Гелисханов Мухамад Чумаков, Илона Дьячкова, Анастасия Попова и Никита Гарькавый.

Также премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин для 16-летнего Никиты Коковинец из Молочанска, увлекающегося боксом, отправит перчатки и спортивную форму. Набор детской косметики будет приобретен для 5-летней Доминики Медведской из Токмака.

Премьер также обещал подумать над подарком-сюрпризом, который загадал Игорь Сбитнев из села Веселое. 11-летний мальчик тоже увлекается спортом, особенно занятиями на брусьях.

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