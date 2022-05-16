Новосибирец выманил у жителя Ингушетии 12 тыс. рублей за несуществующие автозапчасти

«По версии следствия, злоумышленник в Instagram оставил объявление о продаже автомобильных запчастей, при этом не располагая ими. Введённый в заблуждение житель Ингушетии перечислил злоумышленнику на его банковский счет 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Новосибирец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1-2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.