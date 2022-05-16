Мошенничество

Новосибирец выманил у жителя Ингушетии 12 тыс. рублей за несуществующие автозапчасти

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Житель Новосибирской области предстанет перед судом за мошенничество в Сети. Мужчина выманил у жителя Ингушетии 12 тыс. рублей при продаже несуществующих автомобильных запчастей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник в Instagram оставил объявление о продаже автомобильных запчастей, при этом не располагая ими. Введённый в заблуждение житель Ингушетии перечислил злоумышленнику на его банковский счет 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Новосибирец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1-2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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