Новую школу на 250 мест построит в горном районе Ингушетии к сентябрю

«К началу учебного года в горном Джейрахском районе откроют новое трехэтажное здание школы по нацпроекту «Образование». Объект возводится с середины прошлого года по заказу регионального Минстроя. Его контрактная стоимость — 261 млн руб.», — сказал собеседник издания.

По его словам, строительство каркаса завершено, сейчас строители заняты электромонтажными работами, вентиляционной системой, отоплением, подведением к объекту инженерных коммуникаций. Рабочим предстоит и внутренняя отделка здания.

Общая площадь объекта вместе с прилегающей территорией 3, 5 тыс. кв. м. Во дворе появятся игровые зоны для разных возрастов, спортплощадки с резиновым покрытием, проектом предусмотрены и аварийные въезд и выезд для спецтехники экстренных служб, озеленение, отдельная баскетбольная площадка, 30 кабинетов, спортивный и актовый залы. Столовая рассчитана на 100 человек.

Из-за нетипичных для региона морозов бетонные работы были приостановлены на два дня, и будут возобновлены при установлении оптимальной погоды.

В отдаленном селе проживают около 400 человек. Дети обучаются в две смены в маленькой одноэтажной школе, построенной 20 лет назад, в 11 классах 160 детей, а кабинетов всего девять. В новой школе будут созданы все условия для организации односменного режима обучения учащихся. Общеобразовательное учреждение строят из кирпича по требованию руководителя региона. С начала минувшего года Ингушетия отказалась от облицовки фасадов социальных учреждений, школ сайдингом с невзрачным видом.