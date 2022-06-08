Нацпроекты

Новую школу с автономными очистными сооружениями построят в ингушском селе Нестеровское

0

В сельском поселении Нестеровское Сунженском района в 2023 году построят новое здание общеобразовательного учреждения с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Школа будут состоять из трех корпусов. Под новое учебное заведение отведено почти два с половиной гектара земли. На территории расположатся стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, также проектировщики предусмотрели место и для подвижных игр», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ведомстве, рядом с основным зданием обустроят зону отдыха с зеленными насаждениями и круглой беседкой. Перед главным входом в школу расположится парадная площадка.

У нового образовательного учреждения будет своя автономная котельная и очистные сооружения, недалеко от главного корпуса оборудуют два пожарных водоема.

«В этом районе остро стоят проблемы частых отключений электричества, низкого напряжения в электросети, а также довольно слабый напор в водопроводе. Соответствующие службы и ведомства сделают все, чтобы эти сложности обошли стороной новую школу», — добавил представитель Минстроя.

Здание панируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, к новому учебному году.

Как сообщала ранее газете «Ингушетия» министр образования и науки республики Эсет Бокова, до 2022 года в регионе планируется строительство и реконструкция 22 школ общей мощностью 15 тыс. 254 ученических места.

Эти масштабные планы региональные власти реализуют в рамках национального проекта «Образование» и госпрограммы «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гендиректор коммерческой организации в Ингушетии подозревается в мошенничестве на 5 млн рублей
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар картину Алихана Парова
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по грепплингу
Миннац Ингушетии 22 июня организует восхождение на Столовую гору
Ингушский водоканал в очередной раз уличили в невыплате зарплаты работникам
В Ингушетии продолжается капитальный ремонт школ
В городах Малгобеке и Сунже Ингушетии установят контейнеры для раздельного сбора мусора
В Ингушетии задержали местного жителя за хранение марихуаны и боевых патронов
Росгвардия выпустила первый детский комикс про защитников сказочной страны
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Гений места»
В НБ Ингушетии пройдет презентация книги Иссы Костоева «Преступление без наказания»

Главное

Яндекс.Метрика

 