Новую школу с автономными очистными сооружениями построят в ингушском селе Нестеровское

«Школа будут состоять из трех корпусов. Под новое учебное заведение отведено почти два с половиной гектара земли. На территории расположатся стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, также проектировщики предусмотрели место и для подвижных игр», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ведомстве, рядом с основным зданием обустроят зону отдыха с зеленными насаждениями и круглой беседкой. Перед главным входом в школу расположится парадная площадка.

У нового образовательного учреждения будет своя автономная котельная и очистные сооружения, недалеко от главного корпуса оборудуют два пожарных водоема.

«В этом районе остро стоят проблемы частых отключений электричества, низкого напряжения в электросети, а также довольно слабый напор в водопроводе. Соответствующие службы и ведомства сделают все, чтобы эти сложности обошли стороной новую школу», — добавил представитель Минстроя.

Здание панируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, к новому учебному году.

Как сообщала ранее газете «Ингушетия» министр образования и науки республики Эсет Бокова, до 2022 года в регионе планируется строительство и реконструкция 22 школ общей мощностью 15 тыс. 254 ученических места.

Эти масштабные планы региональные власти реализуют в рамках национального проекта «Образование» и госпрограммы «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».