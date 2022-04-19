Национальная библиотека

Новые издания ингушского филиала Россельхозцентра пополнили фонд Национальной библиотеки региона

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые книги, подготовленные и изданные региональным филиалом Россельхозцентра, сообщила пресс-служба учреждения.

Практические пособия по защите растений «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Республике Ингушетия за 2020 год и прогноз развития вредных объектов на 2021 год» и «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Республике Ингушетия за 2021 год и прогноз развития вредных объектов на 2022 год» предназначены для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и других землепользователей республики, а также для студентов агрономических специальностей.

Издания призваны помочь аграриям региона профессионально подойти к сельскохозяйственному производству, планированию и организации комплекса агротехнических, химических, биологических и других мероприятий против вредителей, болезней и сорно-полевой растительности.

Книги станут частью фонда национально-краеведческого отдела и будут доступны читателям для прочтения, сказано в релизе.

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