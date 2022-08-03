Новый контакт-центр заработает в Ингушетии до конца сентября

«В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» контакт-центр создается в соответствии с соглашением между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и правительством Ингушетии», — сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что создаваемый аппаратно-программный комплекс предусматривает создание собственной виртуальной автоматической телефонной станции для обеспечения возможности массового приема, переадресации и обработки вызовов, обращений граждан, в первую очередь в медучреждения.

Завершение всех технических мероприятий по созданию контакт-центра, который будет отвечать нормативным требованиям технического стандарта, планируется до конца сентября текущего года.