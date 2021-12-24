О проведении широкомасштабных мероприятии по розыску лиц уклоняющихся от прохождения военной службы

Руководство отдела обращается ко всем военнослужащим, самовольно оставившим воинские части и незаконно находящимся за пределами мест прохождения военной службы, с предложением прекратить скрываться и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родственникам скрывающихся лиц, иным гражданам, которым не безразлична судьба молодых людей, с просьбой поспособствовать принятию решений военнослужащими о прекращении незаконных действий по уклонению от прохождения военной службы.

Напоминаем, что в соответствии с примечанием к статьям 337 (самовольное оставление части или места службы) и 338 (дезертирство) Уголовного кодекса Российской Федерации военнослужащий, впервые совершивший такое деяние, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или дезертирство явилось следствием тяжелых обстоятельств.

Для прекращения незаконного отсутствия в части Вам необходимо обратиться в военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, военный комиссариат или комендатуру, территориальные органы прокуратуры, либо в органы внутренних дел и заявить о себе, либо предоставить соответствующую информацию командованию части.

На возникшие вопросы можно получить ответы, позвонив оперативному дежурному по 507 военному следственному отделу по номеру телефона 8 (8734) 7240-20. Звонки принимаются круглосуточно.

Или обратиться по адресу: 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, н. п. Троицкая, ул. Шоссейная, 64.