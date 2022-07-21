Обильные осадки привели к угрозе разрушения оросительного канала

«Паводок размыл берег, и русло реки приблизилось к каналу, в самой критической точке до семи-восьми метров от русла Алханчурского канала, который питает такие крупные сельскохозяйственные производства, как «Сад-Гигант Ингушетия» и теплицы в этом районе», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, на место происшествия выехали министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Ахметхан Шадиев и представители управления «Ингушмелиоводхоз», начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района.

В результате проверки вяснилось, что из-за проливных дождей произошел подъем уровня воды в горной реке Асса, что привело к подмыву и разрушению берегоукрепления из железобетонных конструкций, переправы, участка инспекторской дороги и защитно-регулировочной дамбы.

Из-за маленького расстояния между разрушенной и подмытой частью русла реки и Алхханчуртским каналом существует угроза разрушения оросительной системы. Это приведет к полному отсутствию воды в мелиоративной системе и повлечет потерю урожая. Власти намерены восстановить участки берега и укрепления для защиты Алханчуртского канала.

Напомним, протяженность Алханчуртского канала составляет 292,2 км, из них 163,2 км находятся на территории Ингушетии.