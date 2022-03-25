Статистика

Оборот розничной торговли в Ингушетии за два месяца вырос на 7%

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В Ингушетии оборот розничной торговли в январе-феврале 2022 года сложился в объеме 5141,6 млн руб. В сопоставимых ценах это составляет 107,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, в структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и средних организаций приходится 14%, розничных рынков и ярмарок — 37,9%, малый бизнес стабильно обеспечивает 48,1% оборота.

Населению республики в январе-феврале текущего года реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 2411,8 млн руб., что на 8,5% больше уровня января-февраля 2021 года. Оборот непродовольственных товаров увеличился на 6,9% и составил 2729,8 млн рублей.

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе-феврале этого года составил в среднем за месяц 4945,6 рубля, в январе-феврале 2021 г. — 4214,2 руб.

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