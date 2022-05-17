Обстрелявший четверых односельчан житель Ингушетии ответит в суде

«По версии следствия, 37-летний обвиняемый 29 сентября 2021 года в сельском поселении Гази-Юрт (Назрановский район) из-за ранее сложившихся неприязненных отношений произвел из охотничьего ружья «Вепрь-12 Молот» не менее 13 выстрелов в четверых односельчан и автомобиль «KIA Spectra», принадлежащий одному из потерпевших. В результате выстрелов всем четверым лицам были причинены огнестрельные ранения нижних конечностей, повлекшие за собой тяжкий вред их здоровью», — говорится в сообщении.

В тот же день злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов и в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» частью 3 статьей 111 и частью 1 статьей 167 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц; умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба)», — добавили в надзорном ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.