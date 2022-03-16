Обвинение запросило 6 лет колонии экс-главе МЧС Ингушетии Колоеву

Прокуратура настаивала на замене условного срока и лишении офицера воинского звания, апеллируя к тому, что он не признал вину и не возместил ущерб. Однако суд не нашел оснований для лишения свободы Колоева, отказал прокуратуре и оставил приговор в силе.

Нальчикский гарнизонный военный суд в ноябре 2021 года признал генерала виновным по статье 286 УК РФ (превышение служебных полномочий) и назначил ему три года условно.

Обвиняемый в 2017 году заключил госконтракт с фирмой о строительстве пожарно-спасательной части в Джейрахском районе республики. Как установил суд, строительство по указанию Колоева велось в отсутствие надлежащей проектно-сметной документации и на участке местности, отличном от оговоренного в контракте, а также с существенными нарушениями технических характеристик объекта.

Генерал является участником боевых действий, награжден орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.