ДТП

Один человек погиб, двое пострадали в автоавариях в Ингушетии

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Один человек погиб, двое пострадали в автоавариях в Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

10 июля в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района водитель автомашины Nissan Teana допустил столкновение с двигающейся в попутном направлении автомашиной «ВАЗ-21093», после чего иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте.

11 июля в 00.30 мск на автодороге «Экажево— Али-Юрт» в Назрановском районе столкнулись «ВАЗ-211440» и «БМВ 320I».

Пострадавшие водитель и пассажир отечественного автомобиля госпитализированы в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

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