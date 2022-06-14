Память

Один из проспектов Москвы будет носить имя Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова

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Бывшая западная часть проектируемого проспекта в Бескудниковском районе Северного административного округа названа в честь уроженца Ингушетии, генерал-майора авиации, Первого Героя России Суламбека Осканова.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров республики, имя Осканова присвоено постановлением правительства Москвы.

Суламбек Сусаркулович Осканов — известный советский и российский военный летчик, кандидат военных наук, погиб во время испытательного полета на истребителе МиГ-29.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни он сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Имя Осканова носят центральные улицы в Ингушетии, а также международный аэропорт «Магас», где в 2012 году в рамках празднования 20-летия республики состоялось открытие памятника, посвященного ему. На постаменте перед зданием аэровокзала установлен макет истребителя МиГ-29.

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