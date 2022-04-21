Жилье

Одни из самых просторных квартир строят в Ингушетии

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Одни из самых просторных квартир строят в Ингушетии — в среднем 74 квадратных метра. Это следует из отчета, подготовленного руководителем комитета российской гильдии управляющих и девелоперов Михаила Хорькова, сообщает «РГ».

Отмечается, что в Чечне средняя площадь составляет 90 квадратных метров, «бронзу» делят Дагестан и Кабардино-Балкария с показателем 69 квадратных метров.

Регионами с самыми маленькими квартирами в строящихся домах оказались Ленинградская область — 39 «квадратов», Адыгея — 43 квадратных метра, Санкт-Петербург и Алтай — 44.

Большая доля просторных квартир в кавказских республиках объясняется социальным фактором. В этих регионах высокая доля многодетных семей, а также многие взрослые дети проживают с родителями. Учитывая, что семьи большие, то студии в этих регионах оказываются просто невостребованными, пишет издание.

Между тем, средняя площадь квартир в новостройках в целом по стране составляет 50 квадратных метров.

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