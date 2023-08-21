Криминал

Одному из участников межтейпового конфликта в горной Ингушетии грозит срок за нападение на полицейского

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В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту нападения на правоохранителя в ходе массового межтейпового конфликта в горном Джейрахском районе республики в субботу, 19 августа, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«Сотрудники полиции прибыли на территорию башенного комплекса, расположенного в Джейрахском районе республики, по поступившему вызову о нарушении общественного порядка группой лиц. На требования проехать с ними в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия один из правонарушителей нанес несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время личность подозреваемого установлена, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению его места нахождения.

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